С Subaru не важно, куда вы соберетесь

1. Маркетинговая ставка 0 % — это расчетная величина, которая достигается за счет предоставления ООО «Субару Мотор» специальной цены на приобретаемый автомобиль. Программа действует на автомобили Subaru XV (кроме комплектации ZC), Subaru Outback (кроме комплектации ZO) и Subaru Forester (все комплектации) 2016 года; Subaru XV (все комплектации), Subaru Forester (все комплектации) и Subaru Outback (кроме комплектации 4A и ZP 3.6) 2015 года. Валюта кредита – рубли. Процентная ставка в кредитном договоре с банком (годовых) – 7,33%, срок кредита – 12 мес., первоначальный взнос – 50% от стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита – 6 500 000 рублей. Обязательное ежегодное страхование риска угона, ущерба и полной конструктивной гибели ТС (каско) – в соответствии с тарифами страховой организации. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Полное и частичное досрочное погашение без предварительного уведомления Банка в течение первых 30 календарных дней с даты получения кредита, при предварительном уведомлении Банка за 3 календарных дня по истечении первых 30 дней с даты выдачи кредита. Программа действует c 11 по 15 июня 2016 г. За подробной консультацией обращайтесь к любому официальному дилеру Subaru. Данное кредитное предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Кредит предоставляется АО «ЮниКредит Банк». Генеральная лицензия №1 Банка России.

2. Не может быть использовано вместе со специальным предложением "Кредит 0%". Информацию об организаторе, правилах акции, месте и порядке получения годового обслуживания узнавайте по тел.

