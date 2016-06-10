Россия разгромит НАТО за 60 часов и займет европейские столицы

Майкл Карпентер считает, что важным в данном случае является географическое преимущество России. По его мнению, если РФ будет предпринята попытка вооруженной агрессии в Прибалтике, то скажется явное преимущество России в расстоянии и времени. Минобороны США работает над этим, размещая технику и войска максимально эффективно для предотвращения возможной агрессии.