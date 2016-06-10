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Россия разгромит НАТО за 60 часов и займет европейские столицы

10 июня 2016, 12:14
Заявление представителя Минобороны США.

России бы хватило 60 часов, чтобы разгромить НАТО. Об этом заявил заместитель помощника американского министра обороны Майкл Карпентер в интервью изданию The Weekly Standard.

Он отметил, что отвечающий за РФ, Украину и Евразию чиновник подтвердил верность данных доклада RAND, согласно которым российским войскам достаточно менее трех суток для того, чтобы занять столицы балтийских государств. Карпентер полагает, что ситуация не сильно изменилась с момента выхода вышеупомянутого доклада.

Майкл Карпентер считает, что важным в данном случае является географическое преимущество России. По его мнению, если РФ будет предпринята попытка вооруженной агрессии в Прибалтике, то скажется явное преимущество России в расстоянии и времени. Минобороны США работает над этим, размещая технику и войска максимально эффективно для предотвращения возможной агрессии.

Широкомасштабные 10-дневные учения начались в Польше 6 июня. Со времен холодной войны они стали самыми крупными, что вызвало негативную реакцию с российской стороны.

Саммит НАТО пройдет в Варшаве через месяц, в июле. На нем планируется принятие решения по вопросу укрепления обороны восточных границ Североатлантического альянса. В данном случае речь идет о размещении насчитывающих полмиллиона военнослужащих военных подразделений.


Фото: иллюстрация

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