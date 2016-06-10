Работа для выпускников: молодым специалистам в Омске будут доплачивать

Вопросы трудоустройства выпускников обсуждались 9 июня 2016 года в Омском городском пресс-клубе, где прошел "круглый стол" с участием представителей областной службы занятости населения, образовательных организаций и работодателей.
Как отметила заместитель начальника отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской области Ольга Артемьева, службой занятости населения омского региона реализуется ряд мероприятий, направленных на содействие в трудоустройстве выпускников и молодых специалистов и формирование у работодателей отношения к ним как к перспективной рабочей силе.
Наиболее результативным мероприятием является стажировка выпускников, получивших дипломы о высшем или среднем профессиональном образовании. Ежегодно более 80% стажеров остаются трудиться в организации, где проходили стажировку, или устраиваются работать на другие предприятия. В 2016 году специалистами центров занятости населения Омской области будет организована стажировка 137 выпускников.
Ежегодно в центрах занятости населения Омской области проходят информационные акции, такие как "Омской экономике – молодые кадры", "Карьерный навигатор", "Достойный труд молодой семье" и другие, в рамках которых для молодежи организуются встречи с работодателями, презентации предприятий, проходят ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, индивидуальные и групповые мероприятия.
Кроме того, специалисты Информационного центра государственной службы занятости населения Омской области при взаимодействии с образовательными учреждениями формируют "Банк молодых специалистов", чтобы обеспечить их успешное трудоустройство. Оставить свои данные в этой базе могут все желающие обратившись по адресу: г.Омск, ул. Тарская, 11 или направив резюме на адрес электронной почты [email protected] Задать интересующие вопросы можно по телефону 255-340.
По словам директора по персоналу АО "Омсктрансмаш" Екатерины Ветчинкиной, молодежь интересна работодателям, так как она вносит в работу коллектива "живую струю" и приносит на предприятие новые идеи. Поэтому на "Омсктрансмаше" реализуются специальные программы адаптации молодых специалистов и в первый год работы производится ежемесячная доплата к заработной плате.
Источник: пресс-центр Главного управления