Работа для выпускников: молодым специалистам в Омске будут доплачивать

Кроме того, специалисты Информационного центра государственной службы занятости населения Омской области при взаимодействии с образовательными учреждениями формируют "Банк молодых специалистов", чтобы обеспечить их успешное трудоустройство. Оставить свои данные в этой базе могут все желающие обратившись по адресу: г.Омск, ул. Тарская, 11 или направив резюме на адрес электронной почты [email protected] Задать интересующие вопросы можно по телефону 255-340.