Потрясения на рынке финансов: надвигается кризис. Сорос скупает золото

Рынок финансов ждут новые потрясения. Свидетельствуют в пользу этого возвращение в качестве инвестора легендарного Джорджа Сороса, сообщает The Wall Street Journal.
Фонд инвестора Soros Fund Management LLC, который обладает в управлении средствами на сумму 30 миллиардов долларов, начал скупать акции золотодобывающих предприятий и само золото. Согласно мнению автора публикации, подобное поведение широко известного инвестора показывает его пессимистический настрой.
Обуславливается это тем, что золото зачастую является страховочным активом, который скупается в том случае, когда на мировом рынке начинают нарастать риски. Поскольку в экономически непростые времена, когда активов с положительной доходностью становится все меньше начинается инвестирование в своего рода вечные ценности, в частности в золото.
Пессимизм у Сороса вызывает замедление темпов роста экономики Китая, политические трения в Европе, а также перспектива выходе из ЕС Великобритании. Что касается Поднебесной, ситуация в стране напоминает ту, что предшествовала финансовому кризису в США 2007-2008.
Миллиардер отмечает, что китайские банки вынуждены кредитовать друг друга, что является дополнительным источником неопределённости и нестабильности. На рынке недвижимости КНД, по мнению Сореса, также не все гладко, там надувается «пузырь». В некоторых городах стоимость жилья в год прибавляет свыше 60%.
О сходстве сложившейся ситуации с той, что предшествовала кризису 2007-2008 говорит и миллиардер Стэнли Дракенмиллер, который долгое время был правой рукой Сореса. Он считает, что главными источниками опасности являются ФРС США, которая затянула со своей «близорукой» политикой низких ставок, и все тот же Китай.
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