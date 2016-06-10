Потрясения на рынке финансов: надвигается кризис. Сорос скупает золото

Обуславливается это тем, что золото зачастую является страховочным активом, который скупается в том случае, когда на мировом рынке начинают нарастать риски. Поскольку в экономически непростые времена, когда активов с положительной доходностью становится все меньше начинается инвестирование в своего рода вечные ценности, в частности в золото.