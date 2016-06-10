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Омская погода на выходные: похолодание, шквалистый ветер, дождь, град

10 июня 2016, 07:39
Надвигается холодный фронт.

В ближайшее время 30-градусная жара отступит. На Омский регион движется холодный фронт. Прогноз публикует пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Изменение погоды уже дало первые положительные результаты. Дождь, прошедший по регионы в середине текущей недели, освежил воздух, подпитал зеленые насаждения и «прибил» тополиный пух. Таким образом, пожароопасная обстановка стала чуть менее угрожающей.

В Омске осадкой выпало всего около 0,6 мм. А вот по области многим больше. В Русско-Полянском районе – 21 мм, в Одесском – 19 мм, в Полтавском – 17 мм, в Шербакульском и Исилькульском – по 5 мм. До севера нашего региона дожди «не дотянулись».

Наиболее пожароопасная обстановка в настоящее время наблюдается в Называевском, Калачинском и Омском районах – здесь опасность возгорания находится на уровне 5 класса. В остальных районах специалистами выставлен 2-3 класс.


Холодный фронт

Что касается погоды, то в ближайшие дни в регионе облачность будет переменной, местами дожди, возможны грозы и град. Сегодня, 10 июня, по Омской области днем будет жарко +27…+32, на севере немного прохладней.

В субботу, 11 июня, жара будет такая же – до +32 с умеренным дождем. А вот в воскресенье, 12 июня, ожидается некоторое похолодание – ночью +14…+19, днем +23...+28, по западу +17...+22. Местами – сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с.

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