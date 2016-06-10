Омская погода на выходные: похолодание, шквалистый ветер, дождь, град

В ближайшее время 30-градусная жара отступит. На Омский регион движется холодный фронт. Прогноз публикует пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Изменение погоды уже дало первые положительные результаты. Дождь, прошедший по регионы в середине текущей недели, освежил воздух, подпитал зеленые насаждения и «прибил» тополиный пух. Таким образом, пожароопасная обстановка стала чуть менее угрожающей.
В Омске осадкой выпало всего около 0,6 мм. А вот по области многим больше. В Русско-Полянском районе – 21 мм, в Одесском – 19 мм, в Полтавском – 17 мм, в Шербакульском и Исилькульском – по 5 мм. До севера нашего региона дожди «не дотянулись».
Наиболее пожароопасная обстановка в настоящее время наблюдается в Называевском, Калачинском и Омском районах – здесь опасность возгорания находится на уровне 5 класса. В остальных районах специалистами выставлен 2-3 класс.
Холодный фронт
Что касается погоды, то в ближайшие дни в регионе облачность будет переменной, местами дожди, возможны грозы и град. Сегодня, 10 июня, по Омской области днем будет жарко +27…+32, на севере немного прохладней.
В субботу, 11 июня, жара будет такая же – до +32 с умеренным дождем. А вот в воскресенье, 12 июня, ожидается некоторое похолодание – ночью +14…+19, днем +23...+28, по западу +17...+22. Местами – сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с.