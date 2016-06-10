Омская погода на выходные: похолодание, шквалистый ветер, дождь, град

В Омске осадкой выпало всего около 0,6 мм. А вот по области многим больше. В Русско-Полянском районе – 21 мм, в Одесском – 19 мм, в Полтавском – 17 мм, в Шербакульском и Исилькульском – по 5 мм. До севера нашего региона дожди «не дотянулись».