Омичи останутся без горячей воды – массовое отключение абонентов

Так, с 10:00 часов 15 июня до 20:00 часов 17 июня, а также 20 июня с 10:00 до 20:00 испытаниям подвергнутся магистральные трубопроводы в районе улиц Богдана Хмельницкого, 1-я Военная, 4-я Транспортная, Мануильского, Хабаровская, Дзержинского, Добролюбова, Горького, Правды, Новгородская, Красной Звезды, Ростовская, 8, 14-я Чередовые, ТПК, Латвийская, Уральская, Ак. Павлова, Леконта, Чайковского, Труда, проспекта Карла Маркса, Привокзальной площади, переулка Красный, Лобкова, Серова, Ф. Крылова, П. Ильичева, Спортивного проезда, Циолковского, бульвара Победы. Тепловые сети, не участвующие в испытаниях, отключат. Кроме того, в указанный период горячей воды не будет у абонентов на Спортивном проезде, ул. Ермака, 4-я, 6-я Линии, 2-я Транспортная.