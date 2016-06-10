Омичи останутся без горячей воды – массовое отключение абонентов

На следующей неделе в городе пройдут масштабные гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов, в связи с чем тысячи абонентов на какое-то время останутся без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба АО «Омск РТС».
Так, с 10:00 часов 15 июня до 20:00 часов 17 июня, а также 20 июня с 10:00 до 20:00 испытаниям подвергнутся магистральные трубопроводы в районе улиц Богдана Хмельницкого, 1-я Военная, 4-я Транспортная, Мануильского, Хабаровская, Дзержинского, Добролюбова, Горького, Правды, Новгородская, Красной Звезды, Ростовская, 8, 14-я Чередовые, ТПК, Латвийская, Уральская, Ак. Павлова, Леконта, Чайковского, Труда, проспекта Карла Маркса, Привокзальной площади, переулка Красный, Лобкова, Серова, Ф. Крылова, П. Ильичева, Спортивного проезда, Циолковского, бульвара Победы. Тепловые сети, не участвующие в испытаниях, отключат. Кроме того, в указанный период горячей воды не будет у абонентов на Спортивном проезде, ул. Ермака, 4-я, 6-я Линии, 2-я Транспортная.
С полуночи 15 июня до полуночи 28 июня без горячей воды останутся граждане, проживающие в районе улиц 3-й Разъезд, Съездовская, 11-я, 15-я, 16-я, 17-я, 26-я Линии, Красных Зорь, Б. Хмельницкого, Ермака, 20 лет РККА, Василия Товстухо, Окружная дорога, Олимпийская, Бердникова, проспекта Космический, Индустриальная, 3-я Транспортная.
Жителям улицы Заозерной горячую воду дадут в полночь 20 июня, так как 15 июня с 09:00 до 20:00 будут проводиться плановые испытания.
С 08:00 часов 23 июня до 08:00 25 июня испытаниям подвергнутся трубопроводы в районе улиц Хабаровская, Дзержинского, Добролюбова, Горького, Леконта, Привокзальной площади, Лобкова. Тепловые сети потребителей, не участвующие в испытаниях, должны быть надежно отключены.
При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях граждан просят обращаться к диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.
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