Новую крупнейшую транспортную развязку Омска сдадут досрочно

После завершения строительства о пробках в районе железнодорожного переезда можно будет забыть. По статистике участок пересекало ежесуточно порядка 18,5 тысяч автотранспортных средств. На Транссибирской магистрали в этом месте также оживленное движение. В железнодорожный «час пик» переезд приходилось закрывать каждые 15 минут.