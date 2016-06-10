Новую крупнейшую транспортную развязку Омска сдадут досрочно

Скоро на оживленной транспортной развязке, соединяющей Ленинский и Октябрьский округа Омска, о пробках можно будет забыть. Как сообщает пресс-служба мэрии, новый путепровод на 15-й Рабочей готов более, чем наполовину.
Строительство ведется в рамках подготовки к 300-летию города. Стоимость проекта превышает 715 миллионов рублей.
Как отметил замдиректора департамента строительства Илья Трушников, к настоящему времени уже готовы пролетные строения, ведутся работы по гидроизоляции. Строители работают на дорожной развязке, укладывается асфальт на близлежащих улицах.
Велика вероятность, что новая транспортная развязка будет сдана досрочно. Напомним, ранее, срок сдачи объекта были назначен на
После завершения строительства о пробках в районе железнодорожного переезда можно будет забыть. По статистике участок пересекало ежесуточно порядка 18,5 тысяч автотранспортных средств. На Транссибирской магистрали в этом месте также оживленное движение. В железнодорожный «час пик» переезд приходилось закрывать каждые 15 минут.
Скоро путепровод позволит не прерывать автотранспортный поток ни на миг. О пробках на данном участке между Ленинским и Октябрьским округом можно будет забыть.
Кроме заботы об автомобилистах, мэрия позаботилась и о пешеходах. Для маломобильных горожан предусмотрены специальные лифты.
Кроме этого, дорожная развязка будет оборудована современной системой освещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.