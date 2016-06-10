Крымненаш: войска Украины на полуострове, Саакашвили мэр Севастополя

Телеканал RT опубликовал видеоролик с альтернативной историей российского Крыма. А что если бы на общенародном референдуме крымчане выбрали другую страну?
В таком мрачном будущем киевские волнения мгновенно бы охватили полуостров. Александр Турчинов вводит на территорию Крыма войска. Крупные города переходят на военное положение. Москва вмешаться не может по политическим соображениям.
Крымские улицы патрулируют люди в военной форме. Объединенные войска Украины и Грузии готовятся к нападению на Абхазию и Южную Осетию. «Любитель галстуков» Михаил Саакашвили становится мэром Севастополя.
Далее среди жителей Крыма проводится мобилизация на войну с Россией, отказавшихся судят за измену. Итог альтернативной истории – крымское ополчение пытается выбить украинские войска с аэропорта Симферополя, Киев отвечает обстрелом из тяжелой артиллерии. Страдает мирное население…
Вот такой сценарий. Но Крым с счастью выбрал воссоединение с Россией.
И теперь мы снова вместе. Миллионы жителей огромной страны отдыхают на курортах Крым. Не смотря на трудности в экономике, в новом федеральном округе РФ уже многое сделано и продолжает делаться.