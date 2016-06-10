FT: Европа продлит санкции против России

Тем не менее, источник издания из Брюсселя отмечает, что большинство европейских политиков склоняется к продлению действующих санкций, поскольку отсрочить окончательное решение этого вопроса до саммита лидеров стран Евросоюза, который пройдет в декабре 2016 года, намерены «наиболее миролюбивые» страны. Таким образом, ближайшее решение о продлении санкций может быть принято уже в течение двух недель.