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FT: Европа продлит санкции против России

10 июня 2016, 13:16
Пролонгация ограничительных мер.

Издание Financial Times сообщает о намерении Евросоюза продлить санкции в отношении РФ еще на полгода, несмотря на то, что большое число стран в последнее время выступают за ослабление ныне действующих ограничительных мер.

Автором публикации отмечаются опасения дипломатов, что обсуждение дальнейшей судьбы санкций в отношении РФ может вызвать конфронтацию между странами, которые выступали за продление их действия (страны Балтии и Польша) и которые, напротив, призывали к их пересмотру (Греция, Италия, Венгрия, Франция).

Тем не менее, источник издания из Брюсселя отмечает, что большинство европейских политиков склоняется к продлению действующих санкций, поскольку отсрочить окончательное решение этого вопроса до саммита лидеров стран Евросоюза, который пройдет в декабре 2016 года, намерены «наиболее миролюбивые» страны. Таким образом, ближайшее решение о продлении санкций может быть принято уже в течение двух недель.

Дипломатические источники издания обратили внимание на тот факт, что в настоящее время основное внимание политиков Евросоюза приковано к миграционному кризису. Именно по этой причине страны, которые призывают к нормализации отношений с Москвой, воздерживаются от оказания дальнейшего давления на других членов ЕС.


Фото: иллюстрация

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