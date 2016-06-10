Евро-2016: Сборная России побеждает Англию - предсказание лягушек

Футбольная сборная России победит национальную команду Англии в матче, который состоится 11 июня в рамках Чемпионата Европы 2016, проходящем во Франции. Такой прогноз сделали обитающие в челябинском зоопарке лягушки Шрек и Фиона, сообщает « Интерфакс-Россия » со ссылкой на культорганизатора учреждения Анастасию Омельченко.