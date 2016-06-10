Евро-2016: Сборная России побеждает Англию - предсказание лягушек

Футбольная сборная России победит национальную команду Англии в матче, который состоится 11 июня в рамках Чемпионата Европы 2016, проходящем во Франции. Такой прогноз сделали обитающие в челябинском зоопарке лягушки Шрек и Фиона, сообщает «
Символами грядущего Евро-2016 являются именно лягушки, в связи с этим в челябинском зоопарке было решено провести необычный эксперимент с местными обитателями Шреком и Фионой.
Лягушки-оракулы были размещены на импровизированном футбольном поле, в качестве награды земноводным были предложены африканские тараканы. До лакомства первой добралась Фиона, представлявшая сборную России. Выступавший за англичан самец Шрек в эксперименте уступил.
В импровизированном футбольном противостоянии Фиона победила, съевшая двух тараканов, выиграла матч со счетом 2:1.
Матч сборной России и сборной Англии начнется завтра, 11 июня, в 22:00 по московскому времени. 15 июня наша команда сыграет с дружиной из Словакии, 20 июня – с футболистами Уэльса.
Ранее тренерскому штабу сборной России пришлось заявлять на турнир полузащитника питерского «Зенита» Артура Юсупова вместо, получившего травму, Игоря Денисова. Также ощутимой кадровой потерей для нашей команды является повреждение Алана Дзагоева, который также пропустит турнир.
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