Бизнесмен на танке въехал в ночной клуб - видео

Момент столкновения танка со зданием клуба попал в объектив видео камеры. На опубликованном ролике видно, как один из сотрудников заведения громко ругается на польском языке, но сделать ничего не может. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, водитель танка и предприниматель отделались легким испугом, а вот стена и дверь ночного клуба изрядно пострадали от столкновения.