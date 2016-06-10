Бизнесмен на танке въехал в ночной клуб - видео

Едва не обернулся серьезной трагедией курьезный инцидент, который произошел в польском городе Шубин. Местный бизнесмен по имени Рафал на посвященной важному государственному празднику вечеринке хотел появиться на советском танке, но боевая машина потеряла управление и чуть не снесла клуб, сообщает британское издание
Момент столкновения танка со зданием клуба попал в объектив видео камеры. На опубликованном ролике видно, как один из сотрудников заведения громко ругается на польском языке, но сделать ничего не может. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, водитель танка и предприниматель отделались легким испугом, а вот стена и дверь ночного клуба изрядно пострадали от столкновения.
Сам бизнесмен отметил, что он со своим другом сидел внутри старой боевой машины, как вдруг она начала движение. Возможно, это произошло в связи с выходом из строя каких-либо предохранителей. Остановить танк мужчинам своими силами не удалось.
Прибывшие на место инцидента спасатели подтвердили, что находившиеся в танке мужчины были трезвы.
Фото: скриншот из видео на YouTube