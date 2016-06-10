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Бизнесмен на танке въехал в ночной клуб - видео

10 июня 2016, 16:22
Курьезный инцидент.

Едва не обернулся серьезной трагедией курьезный инцидент, который произошел в польском городе Шубин. Местный бизнесмен по имени Рафал на посвященной важному государственному празднику вечеринке хотел появиться на советском танке, но боевая машина потеряла управление и чуть не снесла клуб, сообщает британское издание Mirror.

Момент столкновения танка со зданием клуба попал в объектив видео камеры. На опубликованном ролике видно, как один из сотрудников заведения громко ругается на польском языке, но сделать ничего не может. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, водитель танка и предприниматель отделались легким испугом, а вот стена и дверь ночного клуба изрядно пострадали от столкновения.



Сам бизнесмен отметил, что он со своим другом сидел внутри старой боевой машины, как вдруг она начала движение. Возможно, это произошло в связи с выходом из строя каких-либо предохранителей. Остановить танк мужчинам своими силами не удалось.

Прибывшие на место инцидента спасатели подтвердили, что находившиеся в танке мужчины были трезвы.


Фото: скриншот из видео на YouTube

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