В Омске суд вынес окончательный приговор Юрию Гамбургу

Объем материалов по громкому делу составил 50 томов. Судебный процесс длился полтора года. Напомним, Юрия Гамбурга задержали в июне 2014 года по подозрению в превышении должностных полномочий: земля, предназначавшаяся многодетным и другим льготникам, перешла в частные руки. Также экс-зампредседателя обвинили в незаконной передаче собственности – нежилое помещение – местной предпринимательнице. Таким образом, бюджет потерял около 7,5 миллионов рублей.