В Омске суд вынес окончательный приговор Юрию Гамбургу

Сегодня, 9 июня, Центральный районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Юрию Гамбургу. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. Кроме того, Гамбург должен выплатить в областной бюджет 7 млн 450 тыс рублей. Арестованное имущество обвиняемого реализуют в счет возмещения ущерба, передает
Объем материалов по громкому делу составил 50 томов. Судебный процесс длился полтора года. Напомним, Юрия Гамбурга задержали в июне 2014 года по подозрению в превышении должностных полномочий: земля, предназначавшаяся многодетным и другим льготникам, перешла в частные руки. Также экс-зампредседателя обвинили в незаконной передаче собственности – нежилое помещение – местной предпринимательнице. Таким образом, бюджет потерял около 7,5 миллионов рублей.
Гособвинитель требовал для Гамбурга наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, однако суд вынес более жесткий вердикт.