Tele2 прибавила Zvooq

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и музыкальный сервис Zvooq открывают для абонентов компании новые возможности прослушивания музыки со своих мобильных устройств. Клиенты Tele2 получили доступ к музыкальному каталогу с более чем 25 млн треков.
Мобильное приложение Zvooq позволяет бесплатно слушать музыку из каталога, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Кроме того, пользователи сервиса могут скачивать любые композиции на смартфон и воспроизводить их офлайн.
Приложение работает на всех мобильных устройствах с операционной системой iOS 7.1, Android 4.1 или более поздними версиями и уже доступно для скачивания в магазинах
При желании клиенты Tele2 могут слушать музыку без подключения к интернету, без рекламы и с неограниченным количеством перемоток треков. Для этого необходимо приобрести премиум-подписку, стоимость которой составляет 7,5 руб. в день. При этом плата за трафик при прослушивании музыки также не взимается. Премиум-версия доступна всем новым подписчикам «Zvooq для Tele2»: оператор предоставляет возможность бесплатно пользоваться сервисом в течение первого месяца после подключения.
Павел Чунихин, директор по продуктам Tele2:
«Tele2 постоянно использует новые решения для запуска интересных и привлекательных услуг. Сегодня мы предлагаем абонентам удобный и выгодный сервис «Zvooq для Tele2». Теперь музыка может сопровождать наших клиентов всегда и везде. Благодаря договоренностям с нашими партнерами из Zvooq абоненты Tele2 будут пользоваться приложением на особо выгодных условиях. Мы обнулили интернет-трафик для всех подписчиков сервиса и дали им возможность бесплатно протестировать премиум-версию Zvooq».
Светлана Яворская, CMO Zvooq:
«Музыка − важная часть повседневной жизни, она сопровождает нас в любом деле, при любых обстоятельствах. Мы верим, что музыка должна быть доступна каждому человеку. Вместе с Tele2 мы предлагаем российским слушателям возможности музыкального сервиса и даже его премиум-подписку на специальных условиях, это очень важное партнерство для нас».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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