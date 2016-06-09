Tele2 прибавила Zvooq

Приложение работает на всех мобильных устройствах с операционной системой iOS 7.1, Android 4.1 или более поздними версиями и уже доступно для скачивания в магазинах AppStore и Google Play . Чтобы воспользоваться сервисом на специальных условиях, абонентам Tele2 необходимо скачать приложение Zvooq и авторизоваться в нем по номеру своего телефона. После этого клиентам оператора будет бесплатно доступен каталог из более чем 25 млн треков. При прослушивании музыки мобильный интернет-трафик в сети Tele2 не тарифицируется до 31 июля 2016 года.