Шарапова отстранена на 2 года, но все еще может поехать на Олимпиаду

Дисквалифицированная на два года российская теннисистка Мария Шарапова за применение мельдония может получить вердикт по апелляции вынесенного вчера решения еще до старта Олимпийских игр в Рио, поскольку кодекс Спортивного арбитражного суда (CAS) предусматривает возможность ускоренного рассмотрения дела, передает слова спортивного юриста Артема Пацева издание «
Накануне ITF (международная федерация тенниса) было принято решение о дисквалификации российской теннисистки на 2 года из-за употребления мельдония, который попал под запрет по решению WADA (Всемирным антидопинговым агентством) с 1 января 2016 года.
Дисквалификация Марии Шараповой отсчитывается от 26 января 2016 года, таким образом, спортсменка пропускает Олимпийские игры, которые пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро. Уже накануне российская спортсменка заявила о намерении обжаловать принятое решение в CAS.
При этом спортивный юрист Артем Пацев выразил непонимание в беседе с изданием касательно установленных сроков дисквалификации. Обычно двухлетняя дисквалификация назначается за загрязненную добавку, стандартная же санкция – четыре года. При этом смягчающих обстоятельств нет, за исключением случаев, если субстанция попала в организм спортсмена без его вины.
Фото: tibetwebsite.com