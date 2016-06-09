Шарапова отстранена на 2 года, но все еще может поехать на Олимпиаду

При этом спортивный юрист Артем Пацев выразил непонимание в беседе с изданием касательно установленных сроков дисквалификации. Обычно двухлетняя дисквалификация назначается за загрязненную добавку, стандартная же санкция – четыре года. При этом смягчающих обстоятельств нет, за исключением случаев, если субстанция попала в организм спортсмена без его вины.