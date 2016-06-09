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Сброс в Иртыш опасных химикатов – результаты анализа воды

9 июня 2016, 15:45
Комментарии специалистов ОАО «ОмскВодоканала».

Проведенный анализ состояния Иртыша показал, что в расчетный период прибытия в наш регион из Казахстана загрязненной воды, состояние воды находится в пределах нормы. Согласно результатам внепланового отбора воды, показатели концентрации по свинцу и цинку оказались ниже предельно допустимых значений, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Специалисты ОАО «ОмскВодоканал» отмечают, что вода в Иртыше способна на самоочищение в пределах 100-150 километров, тем не менее, контроль за ее состоянием определяется ежесуточно.

Сегодня, 9 июня, пройдет дополнительный внеплановый отбор воды.

Стоит напомнить, что на фабрике Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» из-за повышенного поступления воды в приемный канал водонасосной станции Таловского хвостохранилища, где содержались хвосты обогатительного процесса производства с низким содержанием цветных металлов, оттуда часть воды попала в реку Филиповку 22 мая 2016 года.

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