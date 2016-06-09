Сброс в Иртыш опасных химикатов – результаты анализа воды

Проведенный анализ состояния Иртыша показал, что в расчетный период прибытия в наш регион из Казахстана загрязненной воды, состояние воды находится в пределах нормы. Согласно результатам внепланового отбора воды, показатели концентрации по свинцу и цинку оказались ниже предельно допустимых значений, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.