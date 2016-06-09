Россия получила «космический глаз» – воздушные угрозы не страшны

В состав Центра слежения за космическими объектами входит РЛС (радиолокационная станция) «Воронеж-М», которая способна обнаружить аэродинамические и баллистические объекты. Ее работа осуществляется как в метровом, так и в дециметровом диапазоне, это означается, что не превышающий 10 сантиметров объект в небе не ускользнет от РЛС.