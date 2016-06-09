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Россия получила «космический глаз» – воздушные угрозы не страшны

9 июня 2016, 11:18
Ощутимое усиление.

Подошло к концу строительство в Иркутской области, неподалеку от города Усолье-Сибирское, Центра слежения за космическими объектами, сообщает "Российская газета".

Новый объект предназначен для защиты восточной части страны от воздушных угроз, он обладает возможностью осуществлять наблюдение за огромной территорией, которая простирается вплоть до западного побережья США.

В состав Центра слежения за космическими объектами входит РЛС (радиолокационная станция) «Воронеж-М», которая способна обнаружить аэродинамические и баллистические объекты. Ее работа осуществляется как в метровом, так и в дециметровом диапазоне, это означается, что не превышающий 10 сантиметров объект в небе не ускользнет от РЛС.

Теперь российская СККП (Система контроля космического пространства), включающая в себя около десяти объектов, которые располагаются как внутри страны, так и за ее пределами, получила существенное усиление в виде «космического глаза».

Согласно оценкам специалистом СККП осуществляется ежедневно около 50 тысяч наблюдений. Со всех станций информация отправляется в Центр системы, который находится в подмосковном городе Ногинске, откуда также производится наблюдение за каждым искусственным спутником Земли, коих уже около 12 тысяч.

К мониторинговой системе СККП подключены ЗРК С-400 «Триумф». К 2020 году планируется запуск еще 10 комплексов для контроля космического пространства.


Фото: иллюстрация

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