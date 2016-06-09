Россия получила «космический глаз» – воздушные угрозы не страшны

Подошло к концу строительство в Иркутской области, неподалеку от города Усолье-Сибирское, Центра слежения за космическими объектами, сообщает "
Новый объект предназначен для защиты восточной части страны от воздушных угроз, он обладает возможностью осуществлять наблюдение за огромной территорией, которая простирается вплоть до западного побережья США.
В состав Центра слежения за космическими объектами входит РЛС (радиолокационная станция) «Воронеж-М», которая способна обнаружить аэродинамические и баллистические объекты. Ее работа осуществляется как в метровом, так и в дециметровом диапазоне, это означается, что не превышающий 10 сантиметров объект в небе не ускользнет от РЛС.
Теперь российская СККП (Система контроля космического пространства), включающая в себя около десяти объектов, которые располагаются как внутри страны, так и за ее пределами, получила существенное усиление в виде «космического глаза».
Согласно оценкам специалистом СККП осуществляется ежедневно около 50 тысяч наблюдений. Со всех станций информация отправляется в Центр системы, который находится в подмосковном городе Ногинске, откуда также производится наблюдение за каждым искусственным спутником Земли, коих уже около 12 тысяч.
К мониторинговой системе СККП подключены ЗРК С-400 «Триумф». К 2020 году планируется запуск еще 10 комплексов для контроля космического пространства.
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