Разбился российский истребитель Су-27, гибель пилота

Российский многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-27 разбился в Пушкинском районе Подмосковья. Падение самолета произошло в лесополосе, вблизи деревни Мураново, сообщили
Летчик истребителя пилотажной группы «Русские витязи» ВКС РФ в случившейся авиакатастрофе погиб. Источник сообщил изданию, что Су-27 пилотировался майором Сергеем Еременко. Официального подтверждения этих данных пока нет.
Прежде сообщалось, что разбился многоцелевой истребитель МиГ-29 одного из промышленных предприятий.
Отмечается, что вблизи от места падения нет жилых домов, «на земле жертв и разрушений нет». К данному моменту осуществляется установка обстоятельств произошедшего.
Сегодня, 9 июня, главнокомандующим ВКС генерал-полковником Виктором Бондаревым и заместителем министра обороны России Юрием Борисовым был открыт памятник Авиаторам России в Пушкинском районе Московской области. В рамках проходившего торжественного мероприятия пролетали самолеты пилотажной группы «Русские Витязи».
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