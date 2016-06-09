Омским водителям 10 дней придется объезжать Ленина

Сегодня, 9 июня, в Омске начнется ремонт дороги по Любинскому проспекту, в связи с чем на некоторое время будет перекрыто движение для транспорта.
Напомним, дорожники преступят к ремонту ровно в полночь. Новый асфальт уложат по улице Ленина на участке от улицы Партизанской до Соборной площади. Таким образом, Любинский проспект перекроют до 19 июня. По улице Партизанской движение ограничивать не будут.
График капитального ремонта омских дорог
Омская мэрия советует водителям заранее выбирать альтернативные маршруты проезда по центру города. Кроме того, изменится привычная схема движения трех муниципальных маршрутов: автобусы маршрута №73 с улицы Красный путь направят по улицам Интернациональной, Гагарина, затем – по утвержденной схеме. Автобусы №34 будут отправляться от остановки ТОЖ «Флагман». Движение автобусов №66 организуют от остановки «Дом Туриста», сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Фото: иллюстрация