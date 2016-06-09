Омск выставлен на продажу

В Омске начались продажи настольной игры «Монополия Омск» по мотивам известной во всем мире «Монополии». На игровом поле представлены городские достопримечательности, места и заведения. Купить можно будет даже нефтезавод или какое-нибудь СМИ. Автором проекта выступил Владимир Куликов.



В социальной сети «ВКонтакте» представили омскую версию популярной настольной игры, на карту которой нанесены реально существующие компании и предприятия города. Приобрести игру можно по предзаказу за 1590 рублей или за 1800 рублей при наличии. В комплект вошли: игровое поле, кубики, фишки игроков, карточки, банкноты и правила. Рассчитана она на 2-6 человек.