Город55
ГлавноеВсе новости

Омск выставлен на продажу

9 июня 2016, 11:54
Купить может любой.

В Омске начались продажи настольной игры «Монополия Омск» по мотивам известной во всем мире «Монополии». На игровом поле представлены городские достопримечательности, места и заведения. Купить можно будет даже нефтезавод или какое-нибудь СМИ. Автором проекта выступил Владимир Куликов.

В социальной сети «ВКонтакте» представили омскую версию популярной настольной игры, на карту которой нанесены реально существующие компании и предприятия города. Приобрести игру можно по предзаказу за 1590 рублей или за 1800 рублей при наличии. В комплект вошли: игровое поле, кубики, фишки игроков, карточки, банкноты и правила. Рассчитана она на 2-6 человек.

Владимир Куликов рассказал порталу Gorod55.ru, что первая партия из 50 штук придет в Омск в начале июля. Печатается «Монополия» в Ярославле. Также автор проекта отметил, что от задумки до реализации прошло всего лишь два месяца.

Фото в тексте: vk.com/monopoly_omsk

#Новости#Афиша#Город#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31