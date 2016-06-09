Омск выставлен на продажу

В Омске начались продажи настольной игры «Монополия Омск» по мотивам известной во всем мире «Монополии». На игровом поле представлены городские достопримечательности, места и заведения. Купить можно будет даже нефтезавод или какое-нибудь СМИ. Автором проекта выступил Владимир Куликов.
В социальной сети
Владимир Куликов рассказал порталу Gorod55.ru, что первая партия из 50 штук придет в Омск в начале июля. Печатается «Монополия» в Ярославле. Также автор проекта отметил, что от задумки до реализации прошло всего лишь два месяца.
Фото в тексте: vk.com/monopoly_omsk