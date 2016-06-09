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Нефтяные цены бьют рекорды – прошлогодние максимумы рушатся

9 июня 2016, 13:41
Позитивная динамика.

Сегодня нефтяные котировки продолжают рост. «Черное золото» марок Brent и WTI стоимостей, которые соответствуют уровню июля 2015 года.

Экспертами рост цена на нефть связывается с заявлением API (Американского института нефти), согласно которому объемы запасов сырья в США уменьшились. Также на динамику стоимости «черного золота» влияет ожидание от статистики Минэнерго США, которая будет опубликована в ближайшее время.

Нефть элитной марки Brent на сегодняшний торгах достигала максимальной отметки в 52,83 доллара за баррель, к 13:25 по омскому времени ее стоимость несколько снизилась до $52,62.


Что касается «черного золота» сорта WTI, сегодня его стоимость достигала отметки в 51,47 доллара за баррель. Ранее стоимость сырья этой марки была вышел лишь 5 июля 2015 года – $51,74.


Согласно данным API нефтяные запасы в США за прошлую неделю сократились сразу на 3,56 миллионов баррелей. Также скажется на динамике цен «черного золота» публикация статистики Минэнерго США, она будет представлена сегодня.


Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: investing.com

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