Нефтяные цены бьют рекорды – прошлогодние максимумы рушатся

Экспертами рост цена на нефть связывается с заявлением API (Американского института нефти), согласно которому объемы запасов сырья в США уменьшились. Также на динамику стоимости «черного золота» влияет ожидание от статистики Минэнерго США, которая будет опубликована в ближайшее время.