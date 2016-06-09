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На Лукашевича омичам оставят одну полосу для движения

9 июня 2016, 19:11
Проехать будет сложно.

В Омске временно изменится схема движения по улице Лукашевича. Водителям придется какое-то время осуществлять проезд по одной полосе. Данные меры необходимы для ремонта дороги.

11 июня с 20:00 до 12 июня 08:00 ограничат движение транспорта по четной стороне улицы Лукашевича напротив дома №10 корпуса В. В указанное время дорожники выполнят демонтаж участка трамвайных рельсов, передает пресс-служба мэрии Омска.

Объезд будет организован по полосе, предназначенной для встречного движения. На территории установят временные дорожные знаки. Городская администрация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам.

Фото: иллюстрация

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