На Лукашевича омичам оставят одну полосу для движения

В Омске временно изменится схема движения по улице Лукашевича. Водителям придется какое-то время осуществлять проезд по одной полосе. Данные меры необходимы для ремонта дороги.
11 июня с 20:00 до 12 июня 08:00 ограничат движение транспорта по четной стороне улицы Лукашевича напротив дома №10 корпуса В. В указанное время дорожники выполнят демонтаж участка трамвайных рельсов, передает пресс-служба мэрии Омска.
Объезд будет организован по полосе, предназначенной для встречного движения. На территории установят временные дорожные знаки. Городская администрация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам.
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