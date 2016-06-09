Ксения Собчак устроила дебош в самолете. Снятие с рейса за хамство

Популярная российская телеведущая устроила дебош на борту самолета рейса Москва – Санкт-Петербург.
Конфликт у «светской львицы» произошел с членами экипажа. Причиной скандала стало снятие с рейса одного из пассажиров, у которого не оказалось посадочного талона. Из-за того, что мужчина не смог показать билет его сняли с рейса, а сам полет в связи с разбирательствами был задержан на 40 минут, сообщает
На опубликованном видео Ксения Собчак обвиняет бортпроводницу в непрофессионализме, а сам факт снятия с рейс пассажира – результат ее обиды на мужчину, который ей нахамил, отказавшись показывать билет. В свою очередь бортпроводница объясняла свои действия выполнение должностных инструкций.
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