Ксения Собчак устроила дебош в самолете. Снятие с рейса за хамство

Конфликт у «светской львицы» произошел с членами экипажа. Причиной скандала стало снятие с рейса одного из пассажиров, у которого не оказалось посадочного талона. Из-за того, что мужчина не смог показать билет его сняли с рейса, а сам полет в связи с разбирательствами был задержан на 40 минут, сообщает Life .