Девушки Яромира Ягра. Хоум видео со стриптизом утекло в сеть

На своей странице в социальной сети Facebook спортсмен опубликовал видео, адресованное всем обсуждающим прошлое его 22-летней возлюбленной. Публикацию он сопроводил сообщением, в котором заявил журналистам, что о прошлом девушки ему давно известно, и это его не беспокоит. Также Яромир написал: «кто и вас без греха, тот пусть первым бросит в нее камень», отметив, что будь у него такое же тело как у Вероники, он тоже бы пошел танцевать.