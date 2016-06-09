Девушки Яромира Ягра. Хоум видео со стриптизом утекло в сеть

В последнее время Яромир Ягр периодически попадает в неоднозначные истории, связанные с его личной жизнью. Неудивительно, хоккеист является известным холостяком, в связи с чем его похождения и разного рода выходки зачастую становятся объектом для обсуждения общественности.
На этот раз экс-форвард омского «Авангарда» Яромир Ягр отметился танцем, напоминающий стриптиз, только вместо шеста прославленный хоккеист использовал более привычный для себя атрибут – клюшку.
Подобной выходкой 44-летний нападающий ответил на публикуемые чешскими СМИ сообщения о том, что нынешняя девушка хоккеиста, 22-летняя Вероника Копрживова, ранее работала стриптизершей и эскортницей.
На своей странице в социальной сети Facebook спортсмен опубликовал видео, адресованное всем обсуждающим прошлое его 22-летней возлюбленной. Публикацию он сопроводил сообщением, в котором заявил журналистам, что о прошлом девушки ему давно известно, и это его не беспокоит. Также Яромир написал: «кто и вас без греха, тот пусть первым бросит в нее камень», отметив, что будь у него такое же тело как у Вероники, он тоже бы пошел танцевать.
Очевидно, что спровоцировали Яромира Ягра на запись стриптиза, размещенные ранее в чешских СМИ фотографии его девушки, которая с купюрами в нижнем белье танцует молодым людям приватные танцы. Возможно, своей выходкой хоккеист хотел немного разрядить обстановку, поскольку эта история получила в Чехии широкий общественный резонанс.
Для Ягра это уже не первый скандал, связанный с личной жизнью. Чуть более полугода назад, одна из девушек, с которой хоккеист провел ночь,
Верхнее фото: nhl.com