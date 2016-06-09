Чистая вода - шаг к долгой здоровой жизни

Некоторые жители Омска уже давно сделали выбор в пользу здоровой натуральной воды: в квартирах и офисах живут удобные кулеры с чистой водой или более экономные варианты - бутыли с помпами. Однако некоторые все еще считают, что тратиться на воду дорого, дескать, пить можно обычную кипяченую, а готовить и вовсе можно на той, что бежит из крана. Признаюсь, я тоже так думала, пока не побывала на экскурсии на производственном комплексе компании «Чистая вода» в Новосибирске, выпускающей воду «Норинга». Там я узнала о воде, да и о себе много интересного.



Секрет здоровой жизни



Оказывается, вода, которая нас окружает, почти никогда не бывает совершенно чистой. Она содержит растворенные в ней минеральные соли, газы и даже живые организмы. Пользуясь случайной водой, человек, как фильтр, может пропускать через себя нитраты, свободный хлор, свинец, алюминий и даже ртуть. Помимо этих наиболее часто содержащихся в случайной воде веществ там могут быть и другие элементы, которые являются опасными и негативно влияют на наше самочувствие. Получается, что вредные вещества практически не оставляют шансов на существование и нейтрализуют полезные микроэлементы, которые также должны присутствовать в воде. Если же воду кипятить, то из нее улетучиваются как вредные, так и полезные вещества. Можно, конечно, воду фильтровать... Но ведь за фильтром надо следить, иначе он сам превратится в источник загрязнения. А можно просто подружиться со здоровой водой «Норинга».