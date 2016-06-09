Чистая вода - шаг к долгой здоровой жизни

Некоторые жители Омска уже давно сделали выбор в пользу здоровой натуральной воды: в квартирах и офисах живут удобные кулеры с чистой водой или более экономные варианты - бутыли с помпами. Однако некоторые все еще считают, что тратиться на воду дорого, дескать, пить можно обычную кипяченую, а готовить и вовсе можно на той, что бежит из крана. Признаюсь, я тоже так думала, пока не побывала на экскурсии на производственном комплексе компании «Чистая вода» в Новосибирске, выпускающей воду «Норинга». Там я узнала о воде, да и о себе много интересного.
Секрет здоровой жизни
Оказывается, вода, которая нас окружает, почти никогда не бывает совершенно чистой. Она содержит растворенные в ней минеральные соли, газы и даже живые организмы. Пользуясь случайной водой, человек, как фильтр, может пропускать через себя нитраты, свободный хлор, свинец, алюминий и даже ртуть. Помимо этих наиболее часто содержащихся в случайной воде веществ там могут быть и другие элементы, которые являются опасными и негативно влияют на наше самочувствие. Получается, что вредные вещества практически не оставляют шансов на существование и нейтрализуют полезные микроэлементы, которые также должны присутствовать в воде. Если же воду кипятить, то из нее улетучиваются как вредные, так и полезные вещества. Можно, конечно, воду фильтровать... Но ведь за фильтром надо следить, иначе он сам превратится в источник загрязнения. А можно просто подружиться со здоровой водой «Норинга».
Что же такое здоровая вода? Это питьевая вода, которая содержит все основные минералы в нужных нашему организму количествах. Здоровая вода безопасна, так как не содержит лишних и тем более вредных элементов. От нехватки воды в организме человека могут возникать беспричинные, на первый взгляд, головные боли, быстрая утомляемость, раздражительность… А потеря всего 20% воды в организме и вовсе может оказаться губительной. Между прочим, секрет красивой ухоженной кожи тоже в воде. Попробуйте каждое утро после пробуждения, пока желудок еще пуст, выпивать по стакану чистой питьевой воды маленькими глотками – результат не заставит вас долго ждать! Дело в том, что утренний прием воды натощак компенсирует в организме жидкость, потраченную за время сна, подготавливает человека к активному дню.
В нашем городе давно работает доставка бутилированной воды «Норинга» от одного из крупнейших российских производителей – компании «Чистая вода». Воду привозят домой или в офис в различных объемах: есть 19-литровые бутыли для кулеров и помп, а также вода в более мелкой фасовке – от 0,33 до 9 литров. Предлагается несколько видов «Норинги», в том числе с добавлением йода или фтора, газированная, минеральная и даже специальная детская и для спортсменов. Вся «Норинга» добывается из артезианской скважины глубиной 120 метров. Очень удобно, что, позвонив по телефону (3812) 55 22 55 в любой день с 8.00 до 23.00, можно заказать не только воду, но и кулеры, чай, кофе и одноразовую посуду. А на сайте noringa.ru заказ можно оформить в любое время.
Вода может быть вкусной
Но как узнать, действительно ли выбранная вода соответствует всем нормам и требованиям? В этом случае лучше отдать предпочтение проверенному производителю. Компания «Чистая вода» работает в Новосибирске с 1998 года и является одним из крупнейших в России производителей здоровой питьевой воды. 18 лет в компании постоянно трудятся над тем, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных потребителей.
Проверка качества
Один из главных показателей работы компании и качества воды «Норинга» – соответствие международным стандартам. Производственные комплексы в Новосибирске и Екатеринбурге контролируются NSF international (Национальным санитарным фондом) – эксклюзивным партнером Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области контроля качества воды. Многие ли производители питьевой воды могут похвастаться подобными достижениями в области проверки качества? Например, при проверке вода «Норинга» проверяется в лаборатории NSF (в Мичигане) по 187 показателям, а по российским стандартам их только 85. Контроль над качеством воды «Норинга» есть как внешний, так и внутренний. «Мы имеем собственную аттестованную лабораторию контроля качества продукции, которая способна проводить анализы всех важнейших показателей, - отметил директор компании Юрий Менухов. - В час эксперты проводят 25-35 видов анализов. Из внешнего контроля: кроме ежегодной проверки NSF international наша вода контролируется Роспотребнадзором и научными институтами Академгородка – Институтом органической химии и Институтом геологии, геофизики и минералогии СО РАН. Предпочитаем работать с экспертами». В качестве продукции воды можно быть уверенным!
ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО ВОДЫ. ДЛЯ ЭТОГО НАДО ВЗЯТЬ ВОДУ «НОРИНГА» И ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ВОДУ. ВСКИПЯТИТЕ И ЗАВАРИТЕ В ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ЧАШКАХ (ЛУЧШЕ ФАРФОРОВЫХ БЕЛОГО ЦВЕТА) ДВА ПАКЕТИКА ЧАЯ, ПОДОЖДИТЕ 1 МИНУТУ. РЕЗУЛЬТАТ ВАС УДИВИТ! В ЧАШКЕ, ГДЕ ЧАЙ ЗАВАРЕН НА СЛУЧАЙНОЙ ВОДЕ, МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПЛЕНКА НА ПОВЕРХНОСТИ, СЕРО-БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА СТЕНКАХ И ДНЕ ЧАШКИ, МУТНОСТЬ НАПИТКА. ВЫ ДАЖЕ МОЖЕТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ ГОРЕЧЬ И ДРУГИЕ ПОСТОРОННИЕ ВКУСЫ И ЗАПАХИ. В ВОДЕ «НОРИНГА» ЧАЙ ИМЕЕТ ЯРКИЙ ТЕМНО-ЗОЛОТИСТЫЙ ЦВЕТ, ВКУС И АРОМАТ ЧАЯ ПРОЯВЛЯЮТСЯ БЕЗ ПОСТОРОННИХ ВКУСОВ И ЗАПАХОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО КАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА ВЫГОДНО ПОДЧЕРКИВАЕТ ВКУСОВЫЕ И ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ЧАЯ.
Хорошие новости
При первом заказе 2 бутылей воды «Норинга» одна из них идет в подарок, доставка бесплатно. Достаточно просто позвонить по бесплатному номеру 55-22-55 или оформить заказ на сайте
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А для себя я твердо решила: теперь только «Норинга» - здоровье важнее!
Автор: Ольга Иванова
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