Авария на омской трассе: две фуры и грузовик, есть погибший

На омской трассе смерти в результат столкновения нескольких грузовиков погиб пассажир. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.
Накануне в дежурную часть ГИБДД сообщили об аварии в Тюкалинском районе. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 32-летний водитель грузовика HINO двигался по трассе Тюмень-Омск в сторону Омска. В районе 520 километра он не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущей фуры DAF и врезался в нее. От удара HINO откинуло назад, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Kenworth, едущем в попутном направлении.
В результате ДТП водителя «Хино» госпитализировали, его пассажир, молодой человек 1982 года рождения, от полученных травм скончался в медицинском учреждении. По факту происшествия проводится проверка.
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