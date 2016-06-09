Авария на омской трассе: две фуры и грузовик, есть погибший

Накануне в дежурную часть ГИБДД сообщили об аварии в Тюкалинском районе. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 32-летний водитель грузовика HINO двигался по трассе Тюмень-Омск в сторону Омска. В районе 520 километра он не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущей фуры DAF и врезался в нее. От удара HINO откинуло назад, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Kenworth, едущем в попутном направлении.