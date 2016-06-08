Взлет экономики РФ при падении мировой – данные Всемирного банка

Всемирный банк улучшил на ближайшие годы прогноз по российской экономике, ухудшив по глобальной, прогноз роста которой сократился с 2,9% до 2,5%. Согласно подсчетам экспертов организации, Центральная Азия и Европа уж адаптировались к низким ценам на металлы, сельскохозяйственную продукцию и нефть.
Прогноз Всемирного банка был опубликован накануне вечером в США. В нем указывается предположение, что в2016 году ВВП РФ снизится на 1,2%, но в 2017 увеличится на 1,4%, в 2018 – на 1,8%. ВБ изменил свой прогноз во всех трех показателях в сторону повышения, обратив внимание на влияние геополитических рисков, который связаны с ситуацией на Украине.
Стоит напомнить, что в апреле Всемирный банк, напротив, ухудшил прогноз по ВВП нашей страны, предсказав по итогам 2016 года падение на 1,9%. Одной из причин называлась низкая стоимость нефти, эксперты считали, что в нынешнем году среднегодовая цена Brent составит 37 долларов за баррель.
Относительно прогноза Всемирного банка по другим странам, согласно расчетам экспертов, в 2016 году китайская экономика вырастет на 6,7%, что ниже показателя прошлого года на 0,2%. Бразилию также ожидание продолжение рецессии. Рост экономики в еврозоне должен составить 1,6%, в США – 1,7%, оба прогноза ниже апрельского уровня.
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