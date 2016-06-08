Взлет экономики РФ при падении мировой – данные Всемирного банка

Прогноз Всемирного банка был опубликован накануне вечером в США. В нем указывается предположение, что в2016 году ВВП РФ снизится на 1,2%, но в 2017 увеличится на 1,4%, в 2018 – на 1,8%. ВБ изменил свой прогноз во всех трех показателях в сторону повышения, обратив внимание на влияние геополитических рисков, который связаны с ситуацией на Украине.