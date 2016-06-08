В Омске закрывают проезд для автобусов по центральной улице

В воскресенье,12 июня, с 09:00 до 14:00 будет прекращено движение автомобилей по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. Городской транспорт пойдет по измененным схемам. Причиной таких мер станет проведение торжественной церемонии 96-го выпуска Омского автобронетанкового института им. Хрулева, сообщила пресс-служба городской администрации.