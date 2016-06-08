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В Омске закрывают проезд для автобусов по центральной улице

8 июня 2016, 13:10
Новые маршруты.

В выходные в центре Омска изменится схема движения автобусов из-за перекрытия нескольких улиц. Движение на участках будет ограничено в связи с торжественным мероприятием.

В воскресенье,12 июня, с 09:00 до 14:00 будет прекращено движение автомобилей по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. Городской транспорт пойдет по измененным схемам. Причиной таких мер станет проведение торжественной церемонии 96-го выпуска Омского автобронетанкового института им. Хрулева, сообщила пресс-служба городской администрации.

По-новому поедет транспорт следующих маршрутов:

– автобусы №73 с улицы Красный Путь направят по улицам Интернациональной, Ленина, а затем по утвержденной схеме,

– автобусы №94 в направлении Амурского поселка с улицы Красный Путь направится по улицам Интернациональной, Герцена с организацией разворота в районе площади Победы, далее по утвержденной схеме.

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