В Омске снова выросли цены на бензин

В очередной раз на омских АЗС выросла стоимость бензина. На данный момент указаны следующие цены на топливо на сайте «Топ Лайна»: АИ-92 стоит 32,95 рублей, АИ-95 — 36 рублей, АИ-98 — 38,25 рублей. Последний раз цены повышались 1 июня.