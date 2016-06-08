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В Омске снова выросли цены на бензин

8 июня 2016, 14:26
Скачок цен на топливо.

В очередной раз на омских АЗС выросла стоимость бензина. На данный момент указаны следующие цены на топливо на сайте «Топ Лайна»: АИ-92 стоит 32,95 рублей, АИ-95 — 36 рублей, АИ-98 — 38,25 рублей. Последний раз цены повышались 1 июня.

Согласно информации сайта «Юнигаз» («Лукойл»), стоимость бензина марки АИ-98 в данный момент составляет 39,87 рублей, АИ-95 — 36,92 рублей, АИ-92 – 33,47 рубля.

По данным «Газпромнефти» для корпоративных клиентов, цена на бензин марки АИ-92 составляет 32,95 рубля, АИ-95 — 36,00 рублей, АИ-98 — 37,25 рублей. Так, стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на 30 копеек.


Фото: иллюстрация

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