В Омске обнаружены трупы 2-х мужчин и женщины – отравление наркотиками

В Омске возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» после отравления наркотическими средствами трех человек.
По предварительным данным, ночью 7 июня в многоквартирном доме Октябрьского округа четверо омичей употребляли наркотики. В итоге двое мужчин 28 и 30 лет, а также 38-летняя женщина скончались. Четвертого – 29-летнего гражданина – доставили в медицинское учреждение. Его жизнь вне опасности. В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация