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В Омске обнаружены трупы 2-х мужчин и женщины – отравление наркотиками

8 июня 2016, 12:04
Возбуждено уголовное дело.

В Омске возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» после отравления наркотическими средствами трех человек.

По предварительным данным, ночью 7 июня в многоквартирном доме Октябрьского округа четверо омичей употребляли наркотики. В итоге двое мужчин 28 и 30 лет, а также 38-летняя женщина скончались. Четвертого – 29-летнего гражданина – доставили в медицинское учреждение. Его жизнь вне опасности. В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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