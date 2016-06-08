В Омске обнаружены трупы 2-х мужчин и женщины – отравление наркотиками

По предварительным данным, ночью 7 июня в многоквартирном доме Октябрьского округа четверо омичей употребляли наркотики. В итоге двое мужчин 28 и 30 лет, а также 38-летняя женщина скончались. Четвертого – 29-летнего гражданина – доставили в медицинское учреждение. Его жизнь вне опасности. В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.