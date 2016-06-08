У россиян нет денег на отдых - инфляция уничтожила накопления

За последние 6 лет отпускной бюджет россиян вырос на 24%, в то же время цены в России выросли на 60%. Быстрее инфляции увеличивается лишь число россиян, которые не могут позволить себе отдых: с 2010 года их количество увеличилось на 70%, сообщает исследовательский центр портала Superjob.
За одну неделю отдыха житель нашей страны в среднем готов заплатить 23400 рублей. Зарабатывающие менее 25 тысяч в месяц россияне не готовы потратить свыше 18900 рублей.
Существенно на отпускных планах жителей РФ сказалась экономическая нестабильность в стране. На сегодняшний день не может позволить себе отдых 41% респондентов.
Максимальная сумма, которую в 2010 году среднестатистический житель нашей страны готов был потратить на отдых, соответствовала среднедушевому доходу по РФ – 18900 рублей. Сегодня при среднедушевом доходе в 30514 рублей, согласно данным Росстата, на отдых россияне готов потратить около 23 тысяч.
Таким образом, сложившаяся экономическая ситуация вынуждает россиян не просто урезать отпускные бюджеты, а отказываться от отдыха вовсе: в 2010 году о финансовой невозможности позволить себе отдых заявляли 24%, сегодня – 41%.
Фото: иллюстрация