У россиян нет денег на отдых - инфляция уничтожила накопления

За последние 6 лет отпускной бюджет россиян вырос на 24%, в то же время цены в России выросли на 60%. Быстрее инфляции увеличивается лишь число россиян, которые не могут позволить себе отдых: с 2010 года их количество увеличилось на 70%, сообщает исследовательский центр портала Superjob.