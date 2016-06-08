Тройное убийство с поджогом в Омске: задержан второй подозреваемый

В Омске по делу об убийстве трех мужчин установлен еще один подозреваемый помимо соседки погибших. Об этом сегодня, 8 июня, сообщило Следственное управление СК РФ по Омской области.
Напомним, 4 июня примерно в 4 часа утра в одной из комнат жилого дома
В результате тщательной проверки обстоятельств случившегося удалось установить факт причастности к преступлению еще одного лица – 26-летнего соседа погибших. В его жилище обнаружены следы преступления и предполагаемое орудие преступления. Фигуранта задержали, подготовлено ходатайство о заключении его под стражу. Расследование продолжается.
По данным
Фото: иллюстрация