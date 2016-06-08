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Тройное убийство с поджогом в Омске: задержан второй подозреваемый

8 июня 2016, 16:45
Расследование громкого дела.

В Омске по делу об убийстве трех мужчин установлен еще один подозреваемый помимо соседки погибших. Об этом сегодня, 8 июня, сообщило Следственное управление СК РФ по Омской области.

Напомним, 4 июня примерно в 4 часа утра в одной из комнат жилого дома на улице Бородина произошел пожар. После тушения в помещении были обнаружены тела трех молодых людей с признаками насильственной смерти. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Под подозрение попала 32-летняя знакомая потерпевших. По версии правоохранителей, она зарезала мужчина из мести за оскорбление после совместного распития алкоголя, а тела подожгла, облив ацетоном, чтобы скрыть следы преступления. В данный момент женщина арестована.

В результате тщательной проверки обстоятельств случившегося удалось установить факт причастности к преступлению еще одного лица – 26-летнего соседа погибших. В его жилище обнаружены следы преступления и предполагаемое орудие преступления. Фигуранта задержали, подготовлено ходатайство о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

По данным «Комсомольской правды», обвиняемая во время первоначальных показаний заявила, что совершила убийство в состоянии аффекта после изнасилования. Позже омичка отказалась от своих слов.


Фото: иллюстрация

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