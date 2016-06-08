Тройное убийство с поджогом в Омске: задержан второй подозреваемый

Напомним, 4 июня примерно в 4 часа утра в одной из комнат жилого дома на улице Бородина произошел пожар . После тушения в помещении были обнаружены тела трех молодых людей с признаками насильственной смерти. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Под подозрение попала 32-летняя знакомая потерпевших. По версии правоохранителей, она зарезала мужчина из мести за оскорбление после совместного распития алкоголя, а тела подожгла, облив ацетоном, чтобы скрыть следы преступления. В данный момент женщина арестована.