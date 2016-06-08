Три выходных подряд – массовые гуляния в Омске

Помимо этого, в округах города, в муниципальных районах запланированы массовые гуляния, праздничные программы. Ожидается, что в них примут участие около 15 тысяч жителей региона. «День России – это тот праздник, которые всех нас объединяет, это день, когда мы гордимся своей страной. Мы понимаем, что только в единстве можем противостоять всем проблемам», - сказал Владимир Компанейщиков.