Три выходных подряд – массовые гуляния в Омске

Торжественные и патриотические акции, концертные программы, народные гуляния, спортивные соревнования пройдут в областном центре и муниципальных районах.
Сегодня, 8 июня, на заседании межведомственного совета по патриотическому воспитанию, которое провел заместитель Председателя Правительства Омской области Владимир Компанейщиков, речь шла об организации мероприятий, посвященных Дню России.
Череду праздничных мероприятий, посвященных Дню России, 12 июня, в Омской области откроет торжественный старт трудового семестра студенческих отрядов. В 10.00 у памятника труженикам тыла соберутся командиры студотрядов. В ходе церемонии торжественного открытия они получат путевки на трудовые объекты, будут вручены благодарственные письма членам движения.
В 10.40 на Соборной площади начнется церемония выпуска лейтенантов Омского автобронетанкового инженерного института. Дипломы и аттестаты об окончании учебного заведения будут вручены более ста молодым офицерам. Почти две трети выпускников нынешнего года – иностранные студенты. Все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию, согласно которой трое из них завершили обучение с «красным» дипломом и медалью Минобороны РФ, а 15 выпускников получат дипломы с отличием.
В 12.00 с акватории «Зеленого острова» стартует регата «Паруса России». В регате примут участие около 40 спортсменов. Детские яхты направятся вниз по Иртышу, взрослые спортсмены направятся в противоположном направлении, в сторону железнодорожного вокзала, также в соревнованиях участвует знаменитая омская яхта «Сибирь».
В 13.00 ч на площади перед Концертным залом пройдет большой музыкальный праздник, посвященный Дню России. В программе - выступления творческих коллективов, работа интерактивных площадок, музыка различных жанров и направлений, «музыкальные мастерские». На празднике каждый найдет музыку своего настроения. Также пришедшие на праздник смогут принять участие в уличном шествии «Песенный круг» на площади у Концертного зала Омской филармонии и уличном интерактивной выставке в Театральном сквере.
В это же время (в 13.00 ч) на «Зеленом острове», а также в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ пройдет акция для молодежи «Я – Россиянин!», посвященная Дню России. Молодые люди ответят на вопросы из истории России, назовут наиболее значимые исторические события.
В 15.00 ч в Концертном зале Омской филармонии (ул. Ленина, 27 а) пройдет гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей Урала, Сибири и Дальнего Востока («Поет село родное»). Фестиваль организован при содействии и поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Омской области. В нем участвуют народные хоры, ансамбли песни и танца, вокальные ансамбли и фольклорные коллективы – лауреаты региональных смотров и конкурсов. Коллективам - победителям присваивается звание Лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса «Поёт село родное».
Помимо этого, в округах города, в муниципальных районах запланированы массовые гуляния, праздничные программы. Ожидается, что в них примут участие около 15 тысяч жителей региона. «День России – это тот праздник, которые всех нас объединяет, это день, когда мы гордимся своей страной. Мы понимаем, что только в единстве можем противостоять всем проблемам», - сказал Владимир Компанейщиков.
Источник: omskportal.ru
Фото: иллюстрация