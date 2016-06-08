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Шокирующее ДТП: сбиты 3 школьника и мужчина, один ребенок скончался

8 июня 2016, 10:45
Водитель скрылся.

В соседнем городе водитель устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб несовершеннолетний. Кроме того, еще двое детей и мужчина в данный момент находятся в больнице.

Накануне, в центре Новосибирска, на улице Фрунзе, гражданин за рулем Toyota Carina не справился с управлением и допустил наезд на стоящих на тротуаре пешеходов: 58-летнего мужчину и троих детей в возрасте 10, 11 и 13 лет. Затем иномарка врезалась в световую опору. Водитель, бросив автомобиль, сбежал с места аварии. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.


На данный момент водитель 1982 года рождения задержан. Установлено, что в январе 2016 года его лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

По данным ТАСС, один из троих школьников скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации, еще один мальчик пребывает в состоянии средней степени тяжести.


Напомним, похожий случай произошел в Омске в феврале 2016 года. Тогда в Центральном округе недалеко от школы маршрутка с пассажирами сбила 10-летнего ребенка, переходившего дорогу. Мальчик в итоге скончался.

Водители, будьте внимательны на дорогах!


Фото: vk.com/act54, 54.mvd.ru


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