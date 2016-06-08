Шокирующее ДТП: сбиты 3 школьника и мужчина, один ребенок скончался

Накануне, в центре Новосибирска, на улице Фрунзе, гражданин за рулем Toyota Carina не справился с управлением и допустил наезд на стоящих на тротуаре пешеходов: 58-летнего мужчину и троих детей в возрасте 10, 11 и 13 лет. Затем иномарка врезалась в световую опору. Водитель, бросив автомобиль, сбежал с места аварии. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.