Самолет влетел в гигантское ледяное кольцо над Омском – фото

Сегодня, 8 июня, утром, омичи наблюдали над Омском редкое оптическое явление – огромное световое кольцо вокруг солнца.
Сообщение очевидца:
«Утро вторника 8 июня, около 7 часов. На небе – световое кольцо вокруг солнца. Пролетавший в момент наблюдения самолет визуально "влетел" в это кольцо»
Далее по разным источникам – гало либо служит приметой дальнейшего повышения температуры воздуха, либо говорит о скором выпадении осадков. Образуется гало путем преломления света на ледяных кристаллах, парящих высоко в небе.