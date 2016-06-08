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Самолет влетел в гигантское ледяное кольцо над Омском – фото

8 июня 2016, 07:39
Атмосферное событие.

Сегодня, 8 июня, утром, омичи наблюдали над Омском редкое оптическое явление – огромное световое кольцо вокруг солнца.


Сообщение очевидца:

«Утро вторника 8 июня, около 7 часов. На небе – световое кольцо вокруг солнца. Пролетавший в момент наблюдения самолет визуально "влетел" в это кольцо»



гало

Далее по разным источникам – гало либо служит приметой дальнейшего повышения температуры воздуха, либо говорит о скором выпадении осадков. Образуется гало путем преломления света на ледяных кристаллах, парящих высоко в небе.



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