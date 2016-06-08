Город55
ГлавноеВсе новости

С улиц Омска вывезено 25 тонн мусора, грунта и грязи

8 июня 2016, 08:24
Благоустройство города.

Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» к настоящему времени вымыли более 35 погонных километров дорожных ограждений. Кроме того, с прибордюрной части автодорог вывезено свыше 25 600 тонн мусора, грунта и грязи.

Дополнительно с мест общего пользования, в том числе с территории несанкционированных свалок убрано порядка 95 000 кубических метров твердых бытовых отходов.

Также «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в ежедневном режиме проводит аварийно-восстановительный ремонт дорог. С начала ремонтного сезона асфальт уложен на 150 000 квадратных метров дорожного полотна.

Еще более 51 000 квадратных метров улично-дорожной сети приведено в порядок с использованием инертных материалов, в том числе специального гранулята.

Напомним, что параллельно на 16 дорожных объектах ведут работу подрядные организации, которые выполняют ремонт по всей ширине проезжей части. К сегодняшнему дню на 180 000 квадратных метров указанных участков автодорог уложен первый, выравнивающий, слой асфальта.


Источник: admomsk.ru

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31