С улиц Омска вывезено 25 тонн мусора, грунта и грязи

Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» к настоящему времени вымыли более 35 погонных километров дорожных ограждений. Кроме того, с прибордюрной части автодорог вывезено свыше 25 600 тонн мусора, грунта и грязи.
Дополнительно с мест общего пользования, в том числе с территории несанкционированных свалок убрано порядка 95 000 кубических метров твердых бытовых отходов.
Также «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в ежедневном режиме проводит аварийно-восстановительный ремонт дорог. С начала ремонтного сезона асфальт уложен на 150 000 квадратных метров дорожного полотна.
Еще более 51 000 квадратных метров улично-дорожной сети приведено в порядок с использованием инертных материалов, в том числе специального гранулята.
Напомним, что параллельно на 16 дорожных объектах ведут работу подрядные организации, которые выполняют ремонт по всей ширине проезжей части. К сегодняшнему дню на 180 000 квадратных метров указанных участков автодорог уложен первый, выравнивающий, слой асфальта.
Источник: admomsk.ru