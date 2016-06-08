Российский футболист стал лучшим игроком Чемпионата Европы

В списке претендентов также значился и Валентин Иванов, но в символическую сборную он не попал. В 1960 году Лев Яшин и Валентин Иванов стали в составе сборной СССР первыми победителями Чемпионата Европы по футболу и обладателями серебряных медалей по итогам Евро-1964.