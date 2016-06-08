Российский футболист стал лучшим игроком Чемпионата Европы

Легендарный советский голкипер Лев Яшин, выступавший на протяжении всей карьеры за московское «Динамо», попал в состав футбольной символической сборной чемпионатов Европы всех времен, согласно результатам голосования российских болельщиков. Список игроков опубликован на официальном сайте УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).
Российские любители футбола выбирали из предложенных УЕФА 50 претендентов 11 футболистов, лучших на своих позициях. Перечень кандидатов составлялся по следующим критериям: стал автором исторически ценного гола, становился лучшим бомбардиром соревнования, попадал в символическую сборную турнира.
В результате по версии российских любителей футбола в символическую сборную попали: Герд Мюллер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Хави, Андрес Иньеста (оба - Испания), Зинедин Зидан, Мишель Платини (оба - Франция), Руд Гуллит (Нидерланды), Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Серхио Рамос (Испания), Лев Яшин.
В списке претендентов также значился и Валентин Иванов, но в символическую сборную он не попал. В 1960 году Лев Яшин и Валентин Иванов стали в составе сборной СССР первыми победителями Чемпионата Европы по футболу и обладателями серебряных медалей по итогам Евро-1964.
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