Роскомнадзор проверит ВК – интерес к личным данным пользователей

В период с 1 по 28 сентября Роскомнадзором на предмет соблюдения закона о персональных данных будет проводиться проверка социальной сети «ВКонтакте». Эта информация была подтверждена как пресс-службой соцсети, так и официальным представителем Роскомнадзора Вадимом Ампелонским изданию «
Вадим Ампелонский заявил, что ведомством будет обращаться внимание на все аспекты, которые касаются обработки персональных данных. Роскомнадзор интересует система работы с персональными данными сотрудников компании и пользователей. Изучаться будут механизмы обработки персональных данных, их хранение, реализация трансграничной передачи.
Планируется, что проверка будет проходить в течение 20 дней. Если же объем документов, которые необходимо проанализировать будет слишком большим, то срок работ может быть продлен еще на 20 дней.
Осуществляться проверка будет в штаб-квартире «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.
Также Вадим Ампелонский отметил, что грядущая проверка никак не связана с недавно появившимися в СМИ данными о якобы попавшей в сеть базе паролей пользователей «ВКонтакте». Сообщалось, что данные более 100 миллионов учетных записей оказались в свободной продаже.
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