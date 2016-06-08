Путин показал жест пальцами, объясняя Лукашенко, почему не высыпается



Переговоры прошли перед началом пленарного заседания III Форума регионов России и Белоруссии. В приветственной речи Лукашенко в частности заявил, что программа намечена «слишком большая», повестка посвящена вопросам социально-гуманитарной сферы, взаимной торговле и так же отметил, что «закрытых тем ни у нас, ни у России нет».