Путин показал жест пальцами, объясняя Лукашенко, почему не высыпается

В среду, 8 июня, в Минске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Переговоры прошли перед началом пленарного заседания III Форума регионов России и Белоруссии. В приветственной речи Лукашенко в частности заявил, что программа намечена «слишком большая», повестка посвящена вопросам социально-гуманитарной сферы, взаимной торговле и так же отметил, что «закрытых тем ни у нас, ни у России нет».
Путин в ответ сказал, что к сказанному остается добавить немного, и что он согласен с Лукашенко: «по поводу характера наших отношений: действительно, это наиболее продвинутые на постсоветском пространстве отношения».
В самом начале встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко несколько минут побеседовали на неформальные темы. Разговор коснулся того, чем занят президент России по ночам.
Путин признался, что мало спит: «Позавчера спал четыре часа. Сегодня пять». Президент подкрепил слова соответствующими жестами, изобразив «на пальцах» время, которое ему удается затратить на ночной отдых. Александр Лукашенко посочувствовал российскому коллеге.
Фото: kremlin.ru