Подлодка РФ перехвачена совместными усилиями НАТО

В Северном море оказалось перехваченной российская субмарина, которая способна нести крылатые ракеты. Обнаружить подводную лодку удалось силам НАТО, в данный момент она сопровождается британским противолодочным судном HMS Kent, сообщает Sky News.
Согласно сведениям королевских ВМС, корабль HMS Kent относится по терминологии НАТО к классу Kilo. Командир судна Даниэль Томас заявил, что обнаружить российскую субмарину удалось благодаря совместным действиям с союзниками по НАТО. Также он отметил, что подобного рода отслеживание является привычной деятельностью.
Также прокомментировал данную ситуацию и министр обороны Майкл Фаллон, отметив, что данная ситуация показывает, что ВМС для обеспечения безопасности Великобритании сохраняют бдительность как в территориальных, так и в международных водах.
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