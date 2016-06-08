Город55
ГлавноеВсе новости

Пассажирский самолет 21 века за $85 млн начали выпускать в Сибири

8 июня 2016, 13:45
Новейший российский лайнер.

Накануне в Иркутске прошла презентация нового пассажирского самолета МС-21, сообщает портал Irk.ru.

Новая российская разработка отличается увеличенным диаметром фюзеляжа, крылом большего удаления, а также двигателями и системами последнего поколения. Летательный аппарат сконструирован таким образом, чтобы повысить комфортность полета и снизить расходы при эксплуатации.

МС-21 рассчитан на полеты дальностью до шести тысяч километров, на борт он способен поднять до 211 пассажиров. Самолет создавался в качестве замены лайнерам Ту-204 и Ту-154, а также Boing 737 и Airbus 320.

Серия МС-21 включает в себя два самолета: МС-21-300 со 180 посадочными местами и МС-21-200 со 150. «Аэрофлот» первым опробует новый летательный аппарат, компания получит лайнер к концу 2018 года. В настоящее время сделано уже 285 заказов на новые самолеты, на 175 из которых уже заключены твердые контракты.

Летные испытания МС-21 начнутся в конце текущего года, старт серийного производства намечен на 2017 года. Согласно нынешнему плану, завод «Иркут» будет собирать по 30 таких самолетов в год.

На церемонии презентации присутствовал Дмитрий Медведев, вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, министр торговли и промышленности Денис Мантуров.

Стоимость разработки нового самолета оценивается в 4,5 млрд долларов, один летательный аппарат стоит от 72 до 85 млн долларов.


Фото: government.ru

#Новости#Технологии#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31