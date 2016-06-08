Пассажирский самолет 21 века за $85 млн начали выпускать в Сибири

Серия МС-21 включает в себя два самолета: МС-21-300 со 180 посадочными местами и МС-21-200 со 150. «Аэрофлот» первым опробует новый летательный аппарат, компания получит лайнер к концу 2018 года. В настоящее время сделано уже 285 заказов на новые самолеты, на 175 из которых уже заключены твердые контракты.