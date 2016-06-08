Ограбление омского банка: мужчина в маске, стрельба

В суд направлено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Омского района, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
По версии следствия, 15 апреля 2016 года днем мужчина с темным чулком на голове прошел в помещение Омского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного в селе Розовка. Демонстрируя пакет, имитирующий взрывное устройство, и пистолет калибра 4,5 мм, потребовал передать ему деньги из кассы. Также злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону стекла операционной кассы.
Сотрудница банка, опасаясь за свою жизнь, отдала нападавшему 94 тысячи рублей. Позже подозреваемого задержала полиция, денежные средства были изъяты. Свою вину в преступлении фигурант полностью признал. Уголовное дело направлено в Омский районный суд Омской области.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация