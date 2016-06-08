Город55
ГлавноеВсе новости

Ограбление омского банка: мужчина в маске, стрельба

8 июня 2016, 09:39
В руках предмет, похожий на взрывное устройство.

В суд направлено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Омского района, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, 15 апреля 2016 года днем мужчина с темным чулком на голове прошел в помещение Омского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного в селе Розовка. Демонстрируя пакет, имитирующий взрывное устройство, и пистолет калибра 4,5 мм, потребовал передать ему деньги из кассы. Также злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону стекла операционной кассы.

Сотрудница банка, опасаясь за свою жизнь, отдала нападавшему 94 тысячи рублей. Позже подозреваемого задержала полиция, денежные средства были изъяты. Свою вину в преступлении фигурант полностью признал. Уголовное дело направлено в Омский районный суд Омской области.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31