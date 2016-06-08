На Любинском проспекте в Омске раскопали подземную улицу

Вслед за целым новым этажом Врубелевского корпуса музей, что напротив Омской драмы, строители продолжают «углубляться в землю» теперь уже на отрезке от Карла Либкнехта до Щербанева.
Здесь «подземная улица» оказалась не столь глубокой, как на горке. Однако около метра кирпичной кладки из-под земли все же показалась.
Вообще строительные работы на старинной улице Омска проводятся основательно. Уже уложена часть обновленного каменного тротуара.
Ведется подготовка к открытию подземного перехода.
Установлен новый остановочной павильон.
Практически готова основа новых лестничных маршей. Теперь здесь ведется разметка, предшествующая укладке каменных ступеней.
Кстати, так называемая «Берлинская стена» на Любинском будет не только со стороны памятника Любочке, но и со стороны Медакадемии.
Здесь за счет узости тротуара и теневой стороны стена давит на прохожих еще более внушительно, чем с другой стороны улицы.
Далее, на горке у Драмтеатра, также уже вымощен тротуар, а также подготовлен карман для остановки общественного транспорта.
Согласно предварительным планам, весь реконструируемый участок центра Омска должен быть сдан в июле 2016 года, однако сейчас на сайте idealstroy.com уже указан новый срок окончания стройки – 31 августа 2016 года. Успеют ли…