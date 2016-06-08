Меняем масло: встречайте новый ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 10W-40

Моторное масло вязкостью 10W-40 – традиционно один из самых популярных выборов при замене масла в весенне-летний сезон. Нынешней весной в этой категории на полках магазинов и АЗС появилось новое масло, превосходящее по ряду критериев импортные аналоги, – ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 10W-40.
Российское может быть лучшим
Масло ЛУКОЙЛ GENESIS у же успело с тать продуктом первой и сервисной заливки для многих ведущих мировых автомобильных брендов в нашей стране и за рубежом, однако массовому потребителю оно с тало доступно с осени 2015 года, когда производство этого масла стартовало в России. Первыми с конвейера завода компании в Перми сошли GENE SIS вязкостью 0W-4 0, 5W-30 и 5W-4 0. Сегодня перспективная линейка пополнилась ЛУКОЙЛ GENE SIS ADVANCED 10W-4 0, всесезонным маслом на основе синтетических технологий.
Новое моторное масло полностью соответствует требованиям Peugeot, Citroen, Renault, Fiat, Volkswagen, а так же KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и других автопроизводителей, предусматривающих использование масел уровня свойств API SN/ CF, ACE A A3/B4 и A3/B3. К настоящему моменту продукт успел получить официальное одобрение Mercedes-Benz.
Рекомендуемый интервал замены ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED, при котором оно сохраняет свои лучшие качества, – до 15 тыс. км в жестких российских условиях эксплуатации автомобиля. Для сравнения: при использовании машины в Европе этот интервал был бы равен 30 тыс. км.
«Это масло создавалось с учетом самых жестких требований мировых автопроизводителей, а так же российских условий эксплуатации и климатических особенностей. Благодаря использованию собственных базовых масел, в том числе высшей категории – VHVI, сбалансированной формуле и пакет у присадок нового поколения нам удалось сделать продукт исключительных свойств. Он обеспечивает как превосходную защит у от износа, так и высокую чистоту двигателя», – подчеркивает один из его разработчиков Андрей Стерхов, директор по науке компании смазочных материалов ЛУКОЙЛ.
Подтвержденная защита и чистота двигателя
Выходу этой новинки на рынок предшествовала серия успешных моторных испытаний в ведущих независимых европейских лабораториях. Результаты тестов ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED показали, что по защите от износа оно превосходит требования отраслевого стандарта ACEA до 5 раз и до 6 раз – стандарта API SN.
Чистота поршней цилиндра по итогам тестов оказалась на 60 % выше, чем отраслевой лимит API. Так же подтвердилась и повышенная стойкость масла к образованию отложений – на 19 % лучше отраслевого стандарта API.
Следует также отметить высокий уровень топливной экономичности ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED для категории 10W- 40 – тест на бензиновом четырехцилиндровом двигателе ведущего немецкого производителя премиальных автомобилей показал на 1 % лучшую экономичность даже по сравнению с популярным импортным аналогом вязкости 5W-30, традиционно более «энергосберегающей категории»!
Оценки экспертов свидетельствуют, что на российском рынке продуктов с вязкостью 10W- 40 представлено более 40 различных брендов масел для легковых автомобилей. Появление нового продукта с улучшенными характеристиками, превосходящими требования ведущих мировых автопроизводителей, позволяет ЛУКОЙЛу претендовать на лидерство в этом сегменте. Ранее в этой категории компания имела две марки масла: ЛУКОЙЛ СУПЕР, ориентированное на применение в отечественной подержанной технике, и ЛУКОЙЛ ЛЮКС – для современных российских автомобилей и иномарок среднего класса. ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 10W- 40 позволяет ЛУКОЙЛу также нацелиться на сегмент премиальных иномарок.
Помимо отличных характеристик этого продукта, более чем конкурентных с импортными аналогами, очевидное преимущество масла – сто процентная защита канистр ЛУКОЙЛ от подделок. Уникальная технология вплавляемой этикетки, которая не имеет сегодня аналогов среди мировых компаний - производителей смазочных материалов, гарантирует покупателю безопасный и правильный выбор.
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