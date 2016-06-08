Меняем масло: встречайте новый ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 10W-40



Масло ЛУКОЙЛ GENESIS у же успело с тать продуктом первой и сервисной заливки для многих ведущих мировых автомобильных брендов в нашей стране и за рубежом, однако массовому потребителю оно с тало доступно с осени 2015 года, когда производство этого масла стартовало в России. Первыми с конвейера завода компании в Перми сошли GENE SIS вязкостью 0W-4 0, 5W-30 и 5W-4 0. Сегодня перспективная линейка пополнилась ЛУКОЙЛ GENE SIS ADVANCED 10W-4 0, всесезонным маслом на основе синтетических технологий.