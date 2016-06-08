Голые люди в ресторане 18+

Уже второй после Австралии нудистский ресторан откроет свои двери в Лондоне в субботу 11 июня. Об этом пишет
Ресторан «The Bunyadi» расположен в Южном Лондоне. Организаторы сообщают, что в процессе приготовления пищи не будут использованы электричество и газ. Таким образом, единение с природой будет еще ближе и тоньше. Клиентам на выбор предложат блюда из вегетарианского меню. Напитки все органические, без использования консервантов, усилителей вкуса и прочей современной химии.
Если посетители будут испытывать сильный дискомфорт от своей наготы, им предложат бамбуковую перегородку, установленную между несколькими столами. Это создаст некую иллюзию конфиденциальности.
Как отмечают в Британии, тренд голой плоти в этом сезоне является наиболее привлекательным для развития ресторанного бизнеса.
Гости «The Bunyadi», прибыв в ресторан, заходят в отдельную комнату, где снимают с себя всю одежду, оставляя лишь те аксессуары, которые посчитают нужным оставить. По ходу ужина они могут вернуться, чтобы что-то снять или что-то добавить к своему «голому» внешнему виду. Мобильные телефоны в «девственно чистом» «The Bunyadi» запрещены.
Чтобы не смущать гостей, официанты и другой обслуживающий персонал будут также не вполне одеты. Их интимные части тела прикроют фиговыми листочками.
А что насчет посетителей? Если ли интерес у них? На сайте thebunyadi.com список ожидания превысил 40 тысяч заявок. При том, что обеденный зал ресторана может вместить одновременно только 42 гостя. Заказ из пяти блюд обойдется в 69 фунтов стерлингов.
Кстати, о перспективных ресторанных трендах. Второй по популярности, после «голой плоти», - ресторан с поварами-роботами. Они уже умеют не только готовить, но еще и болтать в процессе своей работы.