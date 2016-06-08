Голые люди в ресторане 18+

Гости «The Bunyadi», прибыв в ресторан, заходят в отдельную комнату, где снимают с себя всю одежду, оставляя лишь те аксессуары, которые посчитают нужным оставить. По ходу ужина они могут вернуться, чтобы что-то снять или что-то добавить к своему «голому» внешнему виду. Мобильные телефоны в «девственно чистом» «The Bunyadi» запрещены.