Четыре года колонии Юрию Гамбургу

В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить Юрию Гамбургу наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Ранее заявленные исковые требования прокурором были поддержаны.