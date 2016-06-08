Четыре года колонии Юрию Гамбургу

В среду, 8 июня 2016 года, оглашена установочная часть приговора в отношении бывшего первого заместителя Губернатора Омской области Юрия Гамбурга.
Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении 7 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить Юрию Гамбургу наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Ранее заявленные исковые требования прокурором были поддержаны.
Согласно оглашенной судом установочной части приговора предъявленное Гамбургу обвинение подтвердилось по всем эпизодам.
Оглашение приговора продолжится 9 июня 2016 года в 10:00.
Источник: prokuratura.omsk.ru