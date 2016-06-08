400 человек в две смены разбирают Омскую крепость

Напомним, что реконструкция комплекса началась в марте 2016 года. Основная задача – вернуть исторический внешний облик с восстановлением конструктивных архитектурных деталей. В соответствии с проектной документацией строителям предстоит выполнить реставрацию существующих каменных зданий постройки 19-го века - арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза и нескольких казарм, которые в дальнейшем будут приспособлены под современное использование. Предлагается разместить в них мастерские народных промыслов, музей оружия, административный корпус, интерактивный музей с выставочными залами, центр изучения славянских традиций, музей архитектуры и градостроительства.