400 человек в две смены разбирают Омскую крепость

К юбилею Омска планируется привести в порядок внешний вид исторических зданий и благоустроить территорию.
Накануне на заседании областного Штаба по организации празднования 300-летия Омска под руководством заместителя Председателя регионального Правительства Станислава Гребенщикова обсуждался ход реконструкции исторического комплекса «Омская крепость». Средства федерального бюджета в объеме 529 млн рублей, выделенные в рамках «юбилейного» Плана, осваивает местная фирма СК «ОмГрадострой».
По словам директора Департамента строительства Администрации г. Омска Сергея Козубовича, работы идут в графике. На площадке в две смены трудится 400 человек. Сейчас строители снимают штукатурку, разбирают полы первых этажей, демонтируют перекрытия старых зданий, занимаются усилением фундаментов, проемов и конструкций, а также стяжкой аварийных участков кирпичной кладки, ведут устройство тепловых и электрических сетей.
Работы на семи исторических зданиях завершатся в разные сроки. Члены штаба поставили условие - привести в порядок внешний вид объектов и благоустроить территорию Омской крепости нужно будет к предстоящему Дню города.
Напомним, что реконструкция комплекса началась в марте 2016 года. Основная задача – вернуть исторический внешний облик с восстановлением конструктивных архитектурных деталей. В соответствии с проектной документацией строителям предстоит выполнить реставрацию существующих каменных зданий постройки 19-го века - арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза и нескольких казарм, которые в дальнейшем будут приспособлены под современное использование. Предлагается разместить в них мастерские народных промыслов, музей оружия, административный корпус, интерактивный музей с выставочными залами, центр изучения славянских традиций, музей архитектуры и градостроительства.
Источник: 300.omskportal.ru