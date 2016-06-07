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В российских вузах закроют военные кафедры – студенты пойдут в армию

7 июня 2016, 10:48
Изменения от Минобороны.

Министерством обороны нашей страны в скором времени планируется утвердить перечень вузов, которые будут лишены военной кафедры, сообщает издание «Известия».

Зампред Комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев отметил, что сегодня российская армия меняется технически, за счет поступающей новой военной техники. В связи с этим необходимы специалисты, который способны с ней обращаться. Таким образом, в обучении на военной кафедре студентов, которые, например, получают сельскохозяйственную специальность, смысла нет.

По словам Сергея Жигарева, министерством обороны уже разработан законопроект, которым предусматривается ликвидация факультетов военного обучения в федеральных высших учебных заведениях, где по невостребованным в армии специальностям обучаются студенты. При этом зампред Комитета Госдумы по обороне отметил, что уже зачисленным на военную кафедру будет позволено доучиться.

Жигарев заявил, что с учебными заведениями вроде МГТУ им. Баумана будет выдаваться заказ на необходимых Минобороны специалистов. Возможно, ведомством будут подписываться с вузами контракты. Вузам придется внести корректировки в планы работы своих военных кафедр, в частности, не будет необходимости тратить время на строевую подготовку и военные сборы в тех объемах, в которых они не требуются.


Фото: иллюстрация

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