В российских вузах закроют военные кафедры – студенты пойдут в армию

Министерством обороны нашей страны в скором времени планируется утвердить перечень вузов, которые будут лишены военной кафедры, сообщает издание «
Зампред Комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев отметил, что сегодня российская армия меняется технически, за счет поступающей новой военной техники. В связи с этим необходимы специалисты, который способны с ней обращаться. Таким образом, в обучении на военной кафедре студентов, которые, например, получают сельскохозяйственную специальность, смысла нет.
По словам Сергея Жигарева, министерством обороны уже разработан законопроект, которым предусматривается ликвидация факультетов военного обучения в федеральных высших учебных заведениях, где по невостребованным в армии специальностям обучаются студенты. При этом зампред Комитета Госдумы по обороне отметил, что уже зачисленным на военную кафедру будет позволено доучиться.
Жигарев заявил, что с учебными заведениями вроде МГТУ им. Баумана будет выдаваться заказ на необходимых Минобороны специалистов. Возможно, ведомством будут подписываться с вузами контракты. Вузам придется внести корректировки в планы работы своих военных кафедр, в частности, не будет необходимости тратить время на строевую подготовку и военные сборы в тех объемах, в которых они не требуются.
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