В российских вузах закроют военные кафедры – студенты пойдут в армию

Жигарев заявил, что с учебными заведениями вроде МГТУ им. Баумана будет выдаваться заказ на необходимых Минобороны специалистов. Возможно, ведомством будут подписываться с вузами контракты. Вузам придется внести корректировки в планы работы своих военных кафедр, в частности, не будет необходимости тратить время на строевую подготовку и военные сборы в тех объемах, в которых они не требуются.