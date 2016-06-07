Тысячи омичей остались без горячей воды – массовое отключение

С сегодняшнего дня, 7 июня, в Омске без горячей воды остались жители Кировского и Советского округов. Отключение связано с проведением плановых гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов.
Горячее водоснабжение прекращено ТЭЦ-3 в соответствии с графиком: c 00:00 часов 7 июня до 24:00 часов 20 июня. Под отключение попали абоненты в районе улиц Лукашевича, Комарова, Перелета, Ватутина, Дианова, Рокоссовского, Путилова, Фугенфирова, Лесной проезд, Крупской, Волгоградской, 70 лет Октября, бульвара Архитекторов, Дмитриева, бульвара Зеленый, проспекта Мира, Заозерная, моста 60-лет ВЛКСМ, Новороссийской, сообщило «Омск РТС».
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