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Сильнейший пожар в парке на Б. Хмельницкого: видно с Левого берега

7 июня 2016, 21:59
Горят деревья.

Сегодня вечером в крупнейшем парке Омска произошел сильный пожар – об этом через социальные сети сообщили очевидцы:

«Наблюдаем столб черного дыма с парковки у Континента. Что-то сильно горит на Правом берегу в районе Масленникова»

«Район улицы Масленникова. 7 июня, около 9 вечера. До сих пор пахнет гарью после пожара в парке 30-летия ВЛКСМ»

Те омичи, что в этот момент были в парке, сообщили следующее:

«Парк 30-летия ВЛКСМ. Горит свалка старых деревьев с мусором. Рядом за забором лошади. Пожарные расчеты приехали быстро»

Причина пожара точно не известна. Но, возможно, из-за подожженного пуха.

Будьте внимательны! Не поджигайте тополиный пух! Если видите, что-то это делают дети – остановите их! Последствия могут быть очень серьезными.





#Новости#Происшествия
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