Сильнейший пожар в парке на Б. Хмельницкого: видно с Левого берега

Сегодня вечером в крупнейшем парке Омска произошел сильный пожар – об этом через социальные сети сообщили очевидцы:
«Наблюдаем столб черного дыма с парковки у Континента. Что-то сильно горит на Правом берегу в районе Масленникова»
«Район улицы Масленникова. 7 июня, около 9 вечера. До сих пор пахнет гарью после пожара в парке 30-летия ВЛКСМ»
Те омичи, что в этот момент были в парке, сообщили следующее:
«Парк 30-летия ВЛКСМ. Горит свалка старых деревьев с мусором. Рядом за забором лошади. Пожарные расчеты приехали быстро»
Причина пожара точно не известна. Но, возможно, из-за подожженного пуха.
Будьте внимательны! Не поджигайте тополиный пух! Если видите, что-то это делают дети – остановите их! Последствия могут быть очень серьезными.