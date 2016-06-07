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Сборная России нашла замену своему травмированному лидеру на Евро-2016

7 июня 2016, 17:58
УЕФА разрешил произвести дозаявку.

Сборной России по футболу на Чемпионат Европы по футбол заявлен опорный полузащитник петербургского «Зенита» Артем Юсупов, который призван заменить одну из ключевых фигур нашей команды Игоря Денисова, который получил травму в товарищеском матче со сборной Сербии (1:1) и пропустит грядущий турнир. Сегодня замену подтвердила пресс-служба УЕФА.

Согласно правилу 44.03 регламента Чемпионата Европы по футболу, любая сборная может заменить ранее заявленных футболистов, которые получили травмы, но прежде освидетельствовать серьезность повреждения должны врач команды и врач из Медицинского комитета УЕФА.

Таким образом, Артур Юсупов был экстренно вызван из Монако, где он проводил отпуск. Ранее российские СМИ сообщали, что сам футболист заявлял о том, что смысла приезжать в расположение сборной России не видит, поскольку растерял физическую форму.

Полученная Игорем Денисовым, который являлся одним из ключевых игроков центра поля нашей сборной, травма стала уже вторым серьезным ударом по нашей команде. Ранее поврждение получил Алан Дзагоев, который также не сможет помочь российской дружине на Евро-2016 во Франции.

Грядущий Чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля. Сборная России, оказавшаяся по результатам жеребьевке в группе B, 11 июня сыграет с Англией, 15 июня – со Словакией, 20 июня – с Уэльсом.


Фото: иллюстрация

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